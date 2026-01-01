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Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom

Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom

Fotokvant
Артикул: NVF-9260

Fotokvant SB-150EL - октобокс диаметром 150 см с адаптером Elinchrom.

Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 3,3 кг.

Описание

Октобокс 150 см - это среднего размера октобокс для среднего размера студий и больших. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-150. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 45 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Elinchrom - 1 шт.
  • Спицы - 8 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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