Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс Fotokvant SB-120180BW, размер - 120х180 см для создания различных световых эффектов.
Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Изнутри софтбокс с серебряным покрытием, имеет вентиляционное окошко для предотвращения перегрева. Оснащен фронтальным диффузором. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Байонет Bowens.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.