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Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-3410

Софтбокс Fotokvant SB-120180BW, размер - 120х180 см для создания различных световых эффектов.

Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Изнутри софтбокс с серебряным покрытием, имеет вентиляционное окошко для предотвращения перегрева. Оснащен фронтальным диффузором. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Байонет Bowens.


Описание

Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens

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