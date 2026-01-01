Fotokvant SB-120180BW софтбокс 120х180 см с адаптером Bowens

Артикул: DAN-3410

Софтбокс Fotokvant SB-120180BW, размер - 120х180 см для создания различных световых эффектов.

Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Изнутри софтбокс с серебряным покрытием, имеет вентиляционное окошко для предотвращения перегрева. Оснащен фронтальным диффузором. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Байонет Bowens.



