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Falcon Eyes FEOB 8 BW 8-угольный быстрораскладной софтбокс

Falcon Eyes FEOB 8 BW 8-угольный быстрораскладной софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: NVF-5264

Falcon Eyes FEOB 8 BW – быстрораскладной световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens (мощность пилотного света не более 300 Вт, байонетное кольцо сменное, диаметр кольца 152 мм). Предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Диаметр октобокса, см – 80.

Описание

Запатентованная конструкция представляет собой складной каркас, изготовленный из нейлоновых спиц и механизмов фиксации положения, который позволяет произвести сборку и разборку софтбокса в считанные секунды.

Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеивающий экраны, адаптер с байонетным креплением.

Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Добавочный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Гибкие нейлоновые спицы быстро раскладываются и фиксируются в рабочем положении. Установленный на приборе октобокс можно разворачивать на 360 градусов, а выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

В комплекте поставляется чехол для хранения.

Данная модель совместима с другими системами. Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца, которые приобретаются отдельно:

  • байонет Falcon Eyes DE – переходное кольцо DBFE (152 мм)
  • байонет Broncolor – переходное кольцо DBBR (152 мм)
  • байонет Multiblitz-V – переходное кольцо DBMB (152 мм)
  • байонет Multiblitz-P – переходное кольцо DBMBS (152 мм)
  • байонет Elinchrom – переходное кольцо DBEC (152 мм)
  • байонет Hensel/Richter – переходное кольцо DBRI (152 мм)
  • байонет Bowens – DBBW (152 мм)
  • байонет Broncolor (маленький) – DBBRS (152 мм)
  • байонет Broncolor (большой) – DBBRO (152 мм)
  • байонет Photogenic – DBPG (152 мм)

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
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