Характеристики:
- Размер - 60х80
- Глубина - 32 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens софтбокс 60х80 с коннектором. Прямоугольная форма софтбокса идеально подходит для съемки портретов. Точное натяжение гарантирует самые прямые края, а значит и превосходные четкие границы свето-теневого рисунка для модной и портретной фотографии, и оптимальная цветовая калибровка отражающей поверхности софтбокса и ее структура обеспечивают самую высокую степень светоотдачи. Байонет Bowens.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter