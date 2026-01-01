Артикул: MTG-2944

Bowens BW-1675 100x80 софтбокс с коннектором. Прямоугольная форма софтбокса идеально подходит для съемки портретов. Точное натяжение гарантирует самые прямые края, а значит и превосходные четкие границы свето-теневого рисунка для модной и портретной фотографии, и оптимальная цветовая калибровка отражающей поверхности софтбокса и ее структура обеспечивают самую высокую степень светоотдачи. Байонет Bowens.