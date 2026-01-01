Bowens BW-1520 софтбокс Lumiair 40х100

Описание

В течение многих лет Bowens разрабатывает и производит лучшую в отрасли линейку профессиональных софтбоксов. Теперь, опираясь на значительный опыт, производитель создал Lumiair – вершину в создании софтбоксов. Точное натяжение гарантирует самые прямые края, а значит и превосходные четкие границы свето-теневого рисунка для модной и портретной фотографии. Оптимальная цветовая калибровка отражающей поверхности софтбокса и ее структура обеспечивают самую высокую степень светоотдачи. Два диффузора, которые идут в комплекте, предназначены для равномерного распределения света, не более 1/2 ступени разницы от центра к краям, без отвлекающих хот-спотов. Софтбоксы Lumiair состоят из основного купола, переднего диффузора, внутреннего диффузора и спиц. Каждый софтбокс Lumiair поставляется в комплекте с коннектором и адаптером для крепления к осветительной стойке, а также с чехлом на молнии для безопасной и удобной транспортировки и хранения. Софтбоксы Bowens Lumiair можно использовать с импульсными осветительными приборами большинства производителей при помощи соответствующих адаптеров (Bowens располагает широким спектром адаптеров, которые поставляются отдельно.)