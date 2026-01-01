Aputure Light Box 30x120 софтбокс

Идеален для предметной и портретной фото-, видеосъемке.
В комплекте поставляются соты.
Соты, одеваемые на софтбокс позволяют исключить рассеивание света.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс Aputure Light Box 30x120 с байонетом Bowens вытянутой прямоугольной формы для работы со студийными моноблоками.
Идеален для предметной и портретной фото-, видеосъемке.
В комплекте поставляются соты.
Соты, одеваемые на софтбокс позволяют исключить рассеивание света.
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Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Внешние стороны "книжки" цвет золото и черный, внутренний белый.
Benro TAD28AIB2 Adventure с шаровой головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки.
Допустимая нагрузка 10 кг, вес 2,21 кг.
Широкий диапазон регулировок высоты 41-166 см.