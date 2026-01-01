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Aputure Light Box 30x120 софтбокс
Aputure Light Box 30x120 софтбокс
Aputure Light Box 30x120 софтбокс

Aputure Light Box 30x120 софтбокс

Aputure
Артикул: DAN-9594

Софтбокс Aputure Light Box 30x120 с байонетом Bowens вытянутой прямоугольной формы для работы со студийными моноблоками.

Описание

Идеален для предметной и портретной фото-, видеосъемке.

В комплекте поставляются соты.

Соты, одеваемые на софтбокс позволяют исключить рассеивание света. 

Комплектация

  • софтбокс
  • рассеиватель 1.5 stop
  • рассеиватель 2.5 stop
  • соты 45°

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Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
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