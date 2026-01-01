Benro TAD28AIB2 Adventure штатив c шаровой головой/алюминиевый с клипсами

Описание

Компактная и прочная шаровая голова Benro IB2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики: