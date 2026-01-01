Арт. MTG-1072Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса
Наличие
в наличии 4-10 шт
Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 60. Диаметры концов, мм – 6.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SB-CS48 спица металлическая 48 см для софтбокса. Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 48. Диаметры концов, мм – 6 с одной стороны и 7 с другой.
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Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 60. Диаметры концов, мм – 6.