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Aurora FS 39 диффузор на софтбокс
Aurora FS 39 диффузор на софтбокс
Aurora FS 39 диффузор на софтбокс
Aurora FS 39 диффузор на софтбокс

Aurora FS 39 диффузор на софтбокс

Aurora
Артикул: NVF-7506

Aurora FS 39 - диффузор для софтбокса, рассеивает свет по более широкой площади, смягчая светотень.

Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии. Размер - 30х90 см. Совместим с софтбоксом LBD 39.

Описание

Aurora FS 39 диффузор на софтбокс

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