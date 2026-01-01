Aurora FS 39 диффузор на софтбокс

Арт. DAN-2945

до конца распродажи 5 дн, 21 ч

Стойка-тренога для фото-видеостудии Falcon Eyes FlatStand 2000BAC.

Алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой для установки цифровых камер, максимальная высота 200 см, в сложенном состоянии 71 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.