Aurora FS 39 диффузор на софтбокс

Aurora SFS 213 - маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер – 20х130 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora FS 39 - диффузор для софтбокса, рассеивает свет по более широкой площади, смягчая светотень.
Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии. Размер - 30х90 см. Совместим с софтбоксом LBD 39.
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Aurora SFS 213 - маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер – 20х130 см.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Стойка-тренога для фото-видеостудии Falcon Eyes FlatStand 2000BAC.
Алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой для установки цифровых камер, максимальная высота 200 см, в сложенном состоянии 71 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.
Falcon Eyes LSB-4JS – мощный кран для осветительных приборов, с усиленной амортизированной стойкой, оснащен металлической муфтой. Совместим с большинством студийных моноблоков и источников постоянного света. Позволяет размещать источник освещения в необходимом для фотографа месте. Максимальная высота стойки, м – 3. Увеличенный размах треноги.
Комплектуется стойкой.
Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.