Fotokvant SNOOT-22-PF узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Profoto

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-PF с сотами, цветными фильтрами и адаптером Profoto.
Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Profoto.
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