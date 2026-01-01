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Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom
Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom

Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom

Fotokvant
Артикул: DAN-2510

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-EL с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Elinchrom.

Описание

Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom

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