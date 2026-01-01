Fotokvant SNOOT-22-EL узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom

Артикул: DAN-2510

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-22-EL с сотами и цветными фильтрами и адаптером Elinchrom.

Насадка рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте - пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Адаптер под байонет Elinchrom.