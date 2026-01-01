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Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс

Godox CS85D сферический софтбокс

Godox
Артикул: DAN-8668

Софтбокс сферический Godox CS85D имеет диаметр 85 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, Угол рассеяния луча - 270°. Софтбокс идеально подходит для видеосъемки.
Софтбокс имеет крепление Bowens. Быстро собирается и легок в использовании с любыми вспышками или источниками постоянного света с байонетом Bowens.

Описание

Характеристики:

  • Размер упаковки - 113х19х18 см
  • Вес - 2.3 кг

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