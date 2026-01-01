Godox CS85D сферический софтбокс

Характеристики:
- Размер упаковки - 113х19х18 см
- Вес - 2.3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс сферический Godox CS85D имеет диаметр 85 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, Угол рассеяния луча - 270°. Софтбокс идеально подходит для видеосъемки.
Софтбокс имеет крепление Bowens. Быстро собирается и легок в использовании с любыми вспышками или источниками постоянного света с байонетом Bowens.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Светодиодный RGB-осветитель типа моноблок мощностью 165 Вт. CRI 95+, TLCI 96+, цветовая температура от 2500K до 10000K, 14 встроенных спецэффектов. Способы управления DMX 512 (поддержка протокола RDM) / LumenRadioCRMX) / Ethernet (Art-Net & sACN)/Bluetooth / встроенная панель управления. Питание от сети. Байонет Bowens.
Жаропрочный стрипбокс размером 30х160 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, маска (две полоски на липучках из черной синтетической ткани, с помощью которой можно дополнительно сузить световой поток), два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения. Оснащен 2 вентиляционными отверстиями. Используется для создания мягкого освещения.
Переходное кольцо Godox AD-AB для AD300Pro.
Переходное кольцо позволяет устанавливать светоформирующие насадки с различными байонетами совместно с дополнительно приобретенным адаптером Bowens, Profoto, Broncolor или Elinchrom (зависит от байонета насадки) на вспышку Godox Witstro AD300Pro.
Creative Light (254599) – cоты для софтбокса Creative Light cерии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 120х180.