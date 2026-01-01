Visico SF-612 стандартный рефлектор

Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico SF-612 – рефлектор диаметром, см – 17,8 с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Bowens.
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Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.