П-Фото (4201-6) кольцо переходное 152 мм для Profoto

Кольцо-адаптер переходное Falcon Eyes SN-PF-BW для насадок с байонетом Bowens на вспышки Profoto.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное кольцо П-Фото (4201-6) 152 мм, для Profoto.
Переходное кольцо для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto. Внешний диаметр - 152 мм.
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Кольцо-адаптер переходное Falcon Eyes SN-PF-BW для насадок с байонетом Bowens на вспышки Profoto.
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