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П-Фото (4201-6) кольцо переходное 152 мм для Profoto
П-Фото (4201-6) кольцо переходное 152 мм для Profoto

П-Фото (4201-6) кольцо переходное 152 мм для Profoto

П-Фото
Артикул: DAN-5364

Переходное кольцо П-Фото (4201-6) 152 мм, для Profoto.

Переходное кольцо для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto. Внешний диаметр - 152 мм.

Описание

П-Фото (4201-6) кольцо переходное 152 мм для Profoto

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