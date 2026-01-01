Lumifor LFSR-EL байонетный адаптер для портретной тарелки для Elinchrom

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LFSR-EL – сменный байонетный адаптер для установки портретных тарелок Lumifor на приборы с креплением Elinchrom.
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Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.