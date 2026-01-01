images
Lumifor LFSR-EL байонетный адаптер для портретной тарелки для Elinchrom

Lumifor LFSR-EL байонетный адаптер для портретной тарелки для Elinchrom

Lumifor
Артикул: NVF-6347

Lumifor LFSR-EL – сменный байонетный адаптер для установки портретных тарелок Lumifor на приборы с креплением Elinchrom.

Описание

Lumifor LFSR-EL байонетный адаптер для портретной тарелки для Elinchrom

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Арт. FTR-1371
Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.

Вес - 1,3 кг.

3 620 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Арт. NVF-6280
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16. 

160 ₽
В корзину
Хит
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Арт. FTR-567
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 200 ₽
В корзину

Видео

Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Distorting Grid
Distorting Grid
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.