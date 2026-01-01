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Godox PF-BRM адаптер с байонетом Broncolor

Godox PF-BRM адаптер с байонетом Broncolor

Godox
Артикул: DAN-9147

 Адаптер Godox PF-BRM с байонетом Broncolor позволяет установить студийную вспышку Broncolor на параболический рефлектор Parabolic P68Kit, P88Kit, P128Kit или P158Kit. Адаптер монтируется на фокусировочной штанге, которая размещается в фокусировочном креплении PF-M.

Описание

Характеристики:

Байонет Broncolor
Установочный диаметр 16 мм
Материал Алюминиевый сплав

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