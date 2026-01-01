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Godox Br-AD400Pro Broncolor кольцо-адаптер для AD400Pro, AD300Pro
Godox Br-AD400Pro Broncolor кольцо-адаптер для AD400Pro, AD300Pro

Godox Br-AD400Pro Broncolor кольцо-адаптер для AD400Pro, AD300Pro

Godox
Артикул: MTG-0547

Godox Br-AD400Pro Broncolor кольцо-адаптер для AD400Pro, AD300Pro.

Адаптер для установки аксессуаров Broncolor на вспышку Godox AD400Pro/Godox AD300Pro.

Описание

Позволяет использовать светоформирующие аксессуары Broncolor со вспышкой Godox AD400Pro.

При использовании переходного кольца Godox AD-AB могут также устанавливаться на вспышки Godox AD300Pro.

 Адаптер выполнен в том же дизайне, что и корпус вспышки, быстро монтируется и надежно закрепляется винтами (в комплект входят винты и монтажный ключ). 

Характеристики: 

  • Модель Кольцо-адаптер Godox Br-AD400Pro
  • Совместимость с насадками Broncolor
  • Совместимость со вспышками Godox AD300Pro (через переходное кольцо AD-AB) /Godox AD400Pro
  • Размер 126х126х34 мм
  • Размер упаковки 130х130х40 мм
  • Вес 240 г
  • Вес с упаковкой 280 г 

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