Godox Br-AD400Pro Broncolor кольцо-адаптер для AD400Pro, AD300Pro.

Позволяет использовать светоформирующие аксессуары Broncolor со вспышкой Godox AD400Pro.
При использовании переходного кольца Godox AD-AB могут также устанавливаться на вспышки Godox AD300Pro.
Адаптер выполнен в том же дизайне, что и корпус вспышки, быстро монтируется и надежно закрепляется винтами (в комплект входят винты и монтажный ключ).
Характеристики:
- Модель Кольцо-адаптер Godox Br-AD400Pro
- Совместимость с насадками Broncolor
- Совместимость со вспышками Godox AD300Pro (через переходное кольцо AD-AB) /Godox AD400Pro
- Размер 126х126х34 мм
- Размер упаковки 130х130х40 мм
- Вес 240 г
- Вес с упаковкой 280 г