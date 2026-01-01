Godox Br-AD400Pro Broncolor кольцо-адаптер для AD400Pro, AD300Pro.

Описание

Позволяет использовать светоформирующие аксессуары Broncolor со вспышкой Godox AD400Pro.

При использовании переходного кольца Godox AD-AB могут также устанавливаться на вспышки Godox AD300Pro.

Адаптер выполнен в том же дизайне, что и корпус вспышки, быстро монтируется и надежно закрепляется винтами (в комплект входят винты и монтажный ключ).

Характеристики: