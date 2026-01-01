Godox AD-CS кольцо фиксирующее выносной головки AD600B/BM

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо фиксирующее Godox AD-CS для выносной головки AD600B/BM.
Кольцо служит для фиксации вилки кабеля выносных голов Godox AD-H600B и AD-H1200B на вспышках Godox AD600B и AD600BM. Предохраняет от случайного отсоединения вилки во время работы. Изготовлено из высококачественного технополимера.
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