Godox AD-CS кольцо фиксирующее выносной головки AD600B/BM

Артикул: DAN-4210

Кольцо фиксирующее Godox AD-CS для выносной головки AD600B/BM.

Кольцо служит для фиксации вилки кабеля выносных голов Godox AD-H600B и AD-H1200B на вспышках Godox AD600B и AD600BM. Предохраняет от случайного отсоединения вилки во время работы. Изготовлено из высококачественного технополимера.