FST ELM адаптерное кольцо на Elinchrom

Fotokvant RF-18EL - рефлектор для светильников с байонетом Elinchrom.
Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Диаметр - 18 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптерное кольцо FST ELM на Elinchrom.
Кольцо предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Диаметр - 144 мм.
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Fotokvant RF-18EL - рефлектор для светильников с байонетом Elinchrom.
Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Диаметр - 18 см. Вес - 350 г.
Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.