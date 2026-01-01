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FST ELM адаптерное кольцо на Elinchrom

FST ELM адаптерное кольцо на Elinchrom

FST
Артикул: DAN-3795

Адаптерное кольцо FST ELM на Elinchrom.

Кольцо предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Диаметр - 144 мм.

Описание

FST ELM адаптерное кольцо на Elinchrom

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