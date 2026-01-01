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Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра
Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра
Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра
Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра

Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра

Kupo
Артикул: DAN-9964

Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра. Рассеиватель сетчатый.
Эта текстильная ветрозащитная сетка устанавливается на раму "butterfly", специально разработана для минимизации помех от ветра на фото-, кино- или видеосъемках. ... Благодаря просвечиваемому материалу ветрозащитная сетка может либо сократить около 75% воздействия ветра, либо сохранить тень над рабочим пространством. Латунные люверсы по кромке и шнуры для натяжения. Эластичная лента по углам для надежного крепления на раме. Сумка для хранения и переноски в комплекте.
Размер рассеивателя 3,6 х 3,6 м
Вес 1,6  кг
Размер в сложенном виде 36 х 27 х 18 см.

Описание

Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра

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