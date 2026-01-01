Foton FGTN-116B50 растр NanLite PavoTube 30X/30С 116 см

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Соты для осветителей NanLite PavoTube 30X и NanLite PavoTube 30С длиной 116 см. В комплектацию сот входит: растровая сетка, чехол и два затенителя задней стороны, крепящиеся на "липучке". Используются для создания более направленного света.
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