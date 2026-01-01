NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM

Godox VSA-GS1 набор масок гобо. Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор из 10 дисков Гобо для проекционной насадкой Nanlite PJ-BM Bowens. Набор №2 включает в себя включает в себя естественные эффекты воды, деревьев и листвы, а также пламя, фейерверки, графические узоры. Диаметр 87 мм
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Godox VSA-GS1 набор масок гобо. Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Selens 841752 Gobo-62 маска гобо 62 металлическая 58 мм бабочки. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.
Selens 841760 Gobo-70 маска гобо 70 металлическая 58 мм лебеди. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.
Selens 841750 Gobo-60 маска гобо 60 металлическая 58 мм окно с решеткой. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.
Набор из 10 дисков Гобо для проекционной насадкой Nanlite PJ-BM Bowens. Набор №1 включает в себя 3 отдельных типа окон: арочные, двойные и угловые, а также различные геометрические формы и оригинальные узоры. Диаметр 87 мм