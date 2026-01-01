images
images
images
images
images
images
images
images
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM

NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM

Nanlite
Артикул: OLE-2583

Набор из 10 дисков Гобо для проекционной насадкой Nanlite PJ-BM Bowens. Набор №2 включает в себя включает в себя естественные эффекты воды, деревьев и листвы, а также пламя, фейерверки, графические узоры. Диаметр 87 мм

Описание

NANLITE AS-GB-BM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-BM

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox VSA-GS1 набор масок гобо
Арт. DAN-8796
Godox VSA-GS1 набор масок гобо
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн

Godox VSA-GS1 набор масок гобо. Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.

-10 %3 690 ₽
3 320 ₽
В корзину
Selens 841752 Gobo-62 маска гобо 62 металлическая 58 мм бабочки
Selens 841752 Gobo-62 маска гобо 62 металлическая 58 мм бабочки
Selens 841752 Gobo-62 маска гобо 62 металлическая 58 мм бабочки
Арт. MTG-3200
Selens 841752 Gobo-62 маска гобо 62 металлическая 58 мм бабочки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 841752 Gobo-62 маска гобо 62 металлическая 58 мм бабочки. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


340 ₽
В корзину
Selens 841760 Gobo-70 маска гобо 70 металлическая 58 мм лебеди
Selens 841760 Gobo-70 маска гобо 70 металлическая 58 мм лебеди
Selens 841760 Gobo-70 маска гобо 70 металлическая 58 мм лебеди
Арт. MTG-3208
Selens 841760 Gobo-70 маска гобо 70 металлическая 58 мм лебеди
Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 841760 Gobo-70 маска гобо 70 металлическая 58 мм лебеди. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 

340 ₽
В корзину
Selens 841750 Gobo-60 маска гобо 60 металлическая 58 мм окно с решеткой
Selens 841750 Gobo-60 маска гобо 60 металлическая 58 мм окно с решеткой
Selens 841750 Gobo-60 маска гобо 60 металлическая 58 мм окно с решеткой
Арт. MTG-3198
Selens 841750 Gobo-60 маска гобо 60 металлическая 58 мм окно с решеткой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 841750 Gobo-60 маска гобо 60 металлическая 58 мм окно с решеткой. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 


340 ₽
В корзину
NANLITE AS-GB-BM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-BM
NANLITE AS-GB-BM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-BM
Арт. OLE-2581
NANLITE AS-GB-BM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-BM
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из 10 дисков Гобо для проекционной насадкой Nanlite PJ-BM Bowens. Набор №1 включает в себя 3 отдельных типа окон: арочные, двойные и угловые, а также различные геометрические формы и оригинальные узоры. Диаметр 87 мм

6 300 ₽
В корзину

Видео

Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Джерри Шацберг - человек голливудского Возрождения
Джерри Шацберг - человек голливудского Возрождения
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.