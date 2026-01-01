Godox VSA-GS3 набор масок гобо.

Арт. OLE-2581

Набор из 10 дисков Гобо для проекционной насадкой Nanlite PJ-BM Bowens. Набор №1 включает в себя 3 отдельных типа окон: арочные, двойные и угловые, а также различные геометрические формы и оригинальные узоры. Диаметр 87 мм