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-10 %
Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P
Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P
Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P
Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P
Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P

Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P

Godox
Артикул: DAN-9155

Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - сменный телеобъектив с фокусным расстоянием 150 мм для совместного использования с проекционной насадкой Godox SA-P на светодиодном осветителе Godox S30.

Описание

Один из трех объективов в серии, позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления. 150-миллиметровый объектив применяется в ситуациях, когда комбинация из осветителя и проекционной насадки не может быть установлена близко к снимаемому объекту и должна использоваться на расстоянии.
Совместимость с проекционной насадкой Godox SA-P для светодиодного осветителя S30.
Фокусное расстояние-150 мм.

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Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 15 ч

Godox SA-05 набор сетчатых масок для S30.

Комплект из 4 лепестков заслонки для применения с проекционной насадкой Godox SA-P, светодиодного осветителя Godox S30. Применяется для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.

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