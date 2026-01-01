Godox SA-03 линза телефото 150 мм для SA-P

Описание

Один из трех объективов в серии, позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления. 150-миллиметровый объектив применяется в ситуациях, когда комбинация из осветителя и проекционной насадки не может быть установлена близко к снимаемому объекту и должна использоваться на расстоянии.

Совместимость с проекционной насадкой Godox SA-P для светодиодного осветителя S30.

Фокусное расстояние-150 мм.