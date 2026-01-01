Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06.
Позволяет плавно изменять диаметр светового пятна у оптического прибора Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм цветными фильтрами и масками гобо. Регулировка осуществляется при помощи ручки не вынимая насадку из прибора. Возможно одновременное использование с комплектным держателем масок Гобо.
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Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм.
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