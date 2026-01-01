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Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06
Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06
Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06

Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06

Fotokvant
Артикул: DAN-9650

Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06.

Позволяет плавно изменять диаметр светового пятна у оптического прибора Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм цветными фильтрами и масками гобо. Регулировка осуществляется при помощи ручки не вынимая насадку из прибора. Возможно одновременное использование с комплектным держателем масок Гобо. 

Описание

Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06

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