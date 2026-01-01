Fotokvant GMG-01 регулируемая лепестковая диафрагма для RO-06.

Арт. DAN-9648

Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм.

Специальный проектор для создания художественных эффектов в фотографии и кино. С его помощью можно добиться проецирования изображения на объект съемки или фон. Байонет - Bowens. Прибор в первую очередь предназначен для использования со светодиодными осветителями с байонетом. При использовании с импульсными моноблоками может возникнуть затруднение, так как конструктивно пилотная лампа может не подойти по размеру.