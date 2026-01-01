Bowens BW-2914 оптическая насадка FRESNEL 200

Арт. NVF-2742

Savage Kit3-12 – универсальный комплект из трех самых популярных цветов используемых в студиях.

Состоит из трех фонов самых востребованных оттенков: темно-серого, черного и белого. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в трех рулонах на картонных трубах. Для установки потребуется дополнительно приобрести систему установки фонов, которая крепится к стене или потолку. В магазине Фотогора комплект студийных фонов 3 в 1 вы можете купить по наиболее выгодной цене.