Bowens BW-2914 оптическая насадка FRESNEL 200

Технические характеристики:
- Байонет BOWENS
- Диаметр 200 мм
- Длина 280 мм
- Вес 2,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Линза Френеля – оптическая насадка, которая позволяет управлять направленным светом. Линза FRESNEL 200 Bowens BW-2914 – практически незаменимый аксессуар в фотостудии, когда речь идет о предметной или портретной фотографии. Конструкцией оптической насадки Bowens BW-2914 Fresnel 200 Spot предусмотрена диафрагма, которая позволяет регулировать величину светового пятна.
Технические характеристики:
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Savage Kit3-12 – универсальный комплект из трех самых популярных цветов используемых в студиях.
Состоит из трех фонов самых востребованных оттенков: темно-серого, черного и белого. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в трех рулонах на картонных трубах. Для установки потребуется дополнительно приобрести систему установки фонов, которая крепится к стене или потолку. В магазине Фотогора комплект студийных фонов 3 в 1 вы можете купить по наиболее выгодной цене.
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