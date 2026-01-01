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Bowens BW-2914 оптическая насадка FRESNEL 200

Bowens BW-2914 оптическая насадка FRESNEL 200

Bowens
Артикул: FTR-656

Линза Френеляоптическая насадка, которая позволяет управлять направленным светом. Линза FRESNEL 200 Bowens BW-2914практически незаменимый аксессуар в фотостудии, когда речь идет о предметной или портретной фотографии. Конструкцией оптической насадки Bowens BW-2914 Fresnel 200 Spot предусмотрена диафрагма, которая позволяет регулировать величину светового пятна.

Описание

Технические характеристики:

  • Байонет BOWENS
  • Диаметр 200 мм
  • Длина 280 мм
  • Вес 2,5 кг

Комплектация

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Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

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