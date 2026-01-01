VaKo комплект масок гобо №6

Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.
!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект масок гобо - это трафареты, создающие узоры с помощью освещения. С помощью маски можно получить имитацию света из окна, через жалюзи или лучи света, проходящие сквозь ветки деревьев. В наборе пять масок размером 21 х 29 см.
Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.
!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!
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