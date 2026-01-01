VaKo комплект масок гобо №6

Описание

Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.

Для использования маски гобо можно воспользоваться любым источником постоянного света, даже фонариком на телефоне.

Меняя расстояние между источником света и маской гобо, можно влиять на формирование тени, чем ближе маска к осветителю, тем более размытый рисунок.

!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!