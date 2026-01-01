Selens 841763 Gobo-73 маска гобо 73 металлическая 58 мм точка пикселей

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Арт. MTG-3162Selens 841714 Gobo-24 маска гобо 24 металлическая 58 мм снежинки
Наличие
в наличии 1-3 шт
Selens 841714 Gobo-24 маска гобо 24 металлическая 58 мм снежинки. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.