Selens 841745 Gobo-55 маска гобо 55 металлическая 58 мм тень окна

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Фон тканевый Fotokvant BG-3060TD55, размер - 3х6 м, пятнистый, песочный.
Фон тканевый, пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопок. Плотность - 130 г/кв.м. Размер - 3х6 м.