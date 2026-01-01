Selens 841737 Gobo-47 маска гобо 47 металлическая 58 мм геометрический узор

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Арт. MTG-3168Selens 841720 Gobo-30 маска гобо 30 металлическая 58 мм роща
Наличие
в наличии 4-10 шт
Selens 841720 Gobo-30 маска гобо 30 металлическая 58 мм роща. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.