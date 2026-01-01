Godox Knowled GP-GS4 набор масок гобо для GP

Артикул: OLE-3216

Набор из 6 масок Гобо для использования с проекционными насадками серии GODOX GP для MG1200Bi (GP-19K, GP-26K и GP36K). Диаметр 148 мм. Маски выполнены из нержавеющей стали посредством лазерной резки. В данный набор входят маски с различными профилями окон.