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-10 %
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP

Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP

Godox
Артикул: OLE-3213

Набор из 6 масок Гобо для использования с проекционными насадками серии GODOX GP для  MG1200Bi (GP-19K, GP-26K и GP36K). Диаметр 148 мм. Маски выполнены из нержавеющей стали посредством лазерной резки. В данный набор входят маски, имитирующее солнце и солнечный свет, луну со звездами и абстрактные рисунки.

Описание

Godox Knowled GP-GS1 набор масок гобо для GP

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