Profoto Softgrid 50 Rfi 3x4' (254623) сотовая решетка для софтбокса

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Softgrid 50 Rfi 3x4' (254623) – сотовая насадка для софтбокса RFI. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Размер, см – 90х120.
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