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Profoto Softgrid 50 Rfi 3' Octa (254630) сотовая решетка для октобокса

Profoto Softgrid 50 Rfi 3' Octa (254630) сотовая решетка для октобокса

Profoto
Артикул: NVF-8069

Profoto Softgrid 50 Rfi 3' Octa (254630) – сотовая насадка для октобокса диаметром 90 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Описание

Profoto Softgrid 50 Rfi 3' Octa (254630) сотовая решетка для октобокса

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