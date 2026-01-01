Profoto Softgrid 50 Rfi 3' Octa (254630) сотовая решетка для октобокса

Артикул: NVF-8069

Profoto Softgrid 50 Rfi 3' Octa (254630) – сотовая насадка для октобокса диаметром 90 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.