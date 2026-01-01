Profoto Softgrid 50 Rfi 1x1,3' (254620) сотовая решетка для софтбокса

Артикул: NVF-8066

Profoto Softgrid 50 Rfi 1x1,3' (254620) – сотовая насадка для софтбокса RFI. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Размер, см – 30х40.