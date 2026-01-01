Lumifor LS-30120-5GRID cоты для софтбокса 30х120 см 50 градусов

Артикул: OLE-1317

Lumifor LS-30120-5GRID – соты, предназначены для стрипбокса Lumifor LS-30120 ULTRA 30х120 см. Угол 50 градусов. Соты служат для создания более жесткого направленного света, уменьшают угол рассеивания, помогают лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру. Если необходимо установить соты на софтбокс другого производителя, следует проконсультироваться со специалистом магазина Фотогора о совместимости аксессуаров.