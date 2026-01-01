Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.
Характеристики:
Размер 30х180 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL соты для стрипбокса 30х180 см
Сотовая насадка для стрипбокса 30х180 см Крепление с помощью липучки.
Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.
Характеристики:
Размер 30х180 см
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