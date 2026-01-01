Hensel (28526) сотовая насадка на софтбокс 60 см

Артикул: NVF-7955

Hensel (28526) – сотовая насадка для октобокса Hensel диаметром 60 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.