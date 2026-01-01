Godox P88-LG сотовая решетка для Parabolic 88

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox P88-LG соты, разработанные специально для параболического рефлектора (ссылка на Godox Parabolic P88Kit)
Сотовая решетка крепится к передней части рефлектора. Соты предназначены для сужения светового потока и минимизации излишней засветки.
Возможно использование сотовой решетки Godox P88-LG совместно с тканевым рассеивателем Godox P88-D2, который смягчает световой поток от осветителя и уменьшает резкость теней.
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