Godox P88-LG сотовая решетка для Parabolic 88

Артикул: DAN-8695

Godox P88-LG соты, разработанные специально для параболического рефлектора (ссылка на Godox Parabolic P88Kit)

Сотовая решетка крепится к передней части рефлектора. Соты предназначены для сужения светового потока и минимизации излишней засветки.

Возможно использование сотовой решетки Godox P88-LG совместно с тканевым рассеивателем Godox P88-D2, который смягчает световой поток от осветителя и уменьшает резкость теней.