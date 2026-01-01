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Elinchrom Recta (26111) соты для софтбокса 90x110 см

Elinchrom Recta (26111) соты для софтбокса 90x110 см

Elinchrom
Артикул: OLE-0382

Elinchrom Recta (26111) – эластичная сотовая насадка, крепится на фронтальной части софтбокса Rotalux размером 90х110 см. Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Удобно складывается для транспортировки.

Описание

Elinchrom Recta (26111) соты для софтбокса 90x110 см

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