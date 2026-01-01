Wansen GEL-9ND фолиевый фильтр нейтрально-серый 3 ступени

Фолиевый фильтр Light Red 182 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11%, поглощение 0,96. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-9ND - бесцветный, нейтрально-серый фильтр понижающий яркость света на 3 ступени. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
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Фолиевый фильтр Light Red 182 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11%, поглощение 0,96. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 210 6ND
Понижает экспозицию на 2 ступени.
Коэффициент пропускания - 23,5%
Коэффициент поглощения - 0,63
Цена указана за один погонный метр.
Chris James LO Sodium 653 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – темная горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape черный - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - черный.