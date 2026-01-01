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-5 %
Wansen GEL-9ND фолиевый фильтр нейтрально-серый 3 ступени
Wansen GEL-9ND фолиевый фильтр нейтрально-серый 3 ступени
Wansen GEL-9ND фолиевый фильтр нейтрально-серый 3 ступени

Wansen GEL-9ND фолиевый фильтр нейтрально-серый 3 ступени

Wansen
Артикул: DAN-9411

Фолиевый фильтр Wansen GEL-9ND - бесцветный, нейтрально-серый фильтр понижающий яркость света на 3 ступени. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света. 

Описание

Wansen GEL-9ND фолиевый фильтр нейтрально-серый 3 ступени

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