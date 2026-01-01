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-5 %
Wansen GEL-85А фолиевый фильтр темно-персиковый
Wansen GEL-85А фолиевый фильтр темно-персиковый
Wansen GEL-85А фолиевый фильтр темно-персиковый

Wansen GEL-85А фолиевый фильтр темно-персиковый

Wansen
Артикул: DAN-9403

Фолиевый фильтр Wansen GEL-85A - гелевый фильтр темно-персикового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

Описание

 Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).

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