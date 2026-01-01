images
Manfrotto MLFILTERPRT портретные гелевые фильтры для приборов Lumie

Manfrotto MLFILTERPRT портретные гелевые фильтры для приборов Lumie

Manfrotto
Артикул: OLE-1156

Manfrotto MLFILTERPRT – комплект портретных гелевых фильтров для приборов серии LUMIE Art и Muse. Фильтры используются имитации различных видов освещения и оттенков кожи. В состав входят держатель и восемь цветных фильтров: роза, персик, летний загар, румяна, диффузные (легкий и шелковый), янтарный восход, тосканский закат. 

Описание

Manfrotto MLFILTERPRT портретные гелевые фильтры для приборов Lumie

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Арт. FTR-525
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Арт. FTR-542
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Magical Magenta 795 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 13,3%, поглощение 0,87%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Арт. NVF-2246
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

8 190 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Мишель Комте (©Michel Comte)
Мишель Комте (©Michel Comte)
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.