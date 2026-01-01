Manfrotto MLFILTERPRT портретные гелевые фильтры для приборов Lumie

Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MLFILTERPRT – комплект портретных гелевых фильтров для приборов серии LUMIE Art и Muse. Фильтры используются имитации различных видов освещения и оттенков кожи. В состав входят держатель и восемь цветных фильтров: роза, персик, летний загар, румяна, диффузные (легкий и шелковый), янтарный восход, тосканский закат.
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Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Magical Magenta 795 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 13,3%, поглощение 0,87%. Цена указана за один погонный метр.
Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.