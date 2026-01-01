images
images
images
images
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица

Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица

Chris James
Артикул: NVF-8215

Chris James Industrial Sodium 650 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светлая горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 653 LO Sodium фолиевый фильтр цвет темная горчица
Арт. NVF-8218
Chris James 653 LO Sodium фолиевый фильтр цвет темная горчица
Наличие
в наличии 1-3 шт

Chris James LO Sodium 653 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – темная горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Арт. DAN-9400
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-85B - гелевый фильтр светло-соломенного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-3245
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

6 520 ₽
В корзину
Chris James 079 Just Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Арт. NVF-1069
Chris James 079 Just Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Just Blue 079 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 5,6%, поглощение 1,25%. Цена указана за один погонный метр. 

2 870 ₽
В корзину
Хит
Chris James 008 Dark Salmon фолиевый фильтр темный лосось
Арт. NVF-8513
Chris James 008 Dark Salmon фолиевый фильтр темный лосось
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Chris James Dark Salmon 008 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 35,4%, поглощение 0,45. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 176 Loving Amber фолиевый фильтр любимый янтарь
Арт. NVF-8515
Chris James 176 Loving Amber фолиевый фильтр любимый янтарь
Наличие
в наличии 4-10 шт

Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Wansen GEL-404 фолиевый фильтр янтарно-золотой
Wansen GEL-404 фолиевый фильтр янтарно-золотой
Wansen GEL-404 фолиевый фильтр янтарно-золотой
Арт. DAN-9412
Wansen GEL-404 фолиевый фильтр янтарно-золотой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-404 - гелевый фильтр янтарно-золотого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
В корзину
Chris James 116 Medium Blue Green фолиевый фильтр средний сине-зеленый
Арт. FTR-545
Chris James 116 Medium Blue Green фолиевый фильтр средний сине-зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Medium Blue Green 116 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 16,5%, поглощение 0,78%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Хит
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Арт. NVF-1060
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 246 Lagoon Plus Green
Данный фильтр применяют для изменения оттенка света.
Коэффициент пропускания - 81,7%
Коэффициент поглощения - 0,09
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 021 Golden Amber фолиевый фильтр янтарно-золотой
Арт. FTR-534
Chris James 021 Golden Amber фолиевый фильтр янтарно-золотой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Golden Amber 021 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.  Пропускная способность фильтра 31,1%, поглощение 0,51%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.