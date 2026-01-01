Visico NVF-1725 портретная тарелка с сотами 50,5 см

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Внутренняя поверхность – белая.
Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico NVF-1725 – портретная тарелка диаметром 50,5 см с сотами и диффузором.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Внутренняя поверхность – белая.
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Что такое портретная тарелка и как ею пользоваться, или Всё о софтрефлекторах!
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