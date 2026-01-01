images
Visico NVF-1725 портретная тарелка с сотами 50,5 см

Visico NVF-1725 портретная тарелка с сотами 50,5 см

Visico
Артикул: NVF-1725

Visico NVF-1725 – портретная тарелка диаметром 50,5 см с сотами и диффузором.

Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Описание

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Внутренняя поверхность – белая.

Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.

 

Комплектация

  • Софтрефлектор – 50,5 см.
  • Тканевый рассеиватель.
  • Соты для софтрефлектора.

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.