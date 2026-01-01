Visico FB-160 портретная тарелка 60 см

Артикул: NVF-9986

Visico FB-160 - портретная тарелка диаметром 60 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens.

Диаметр - 60 см.