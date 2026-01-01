Visico FB-160 портретная тарелка 60 см

Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico FB-160 - портретная тарелка диаметром 60 см.
Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens.
Диаметр - 60 см.
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Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
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