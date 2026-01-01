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Visico FB-085 портретная тарелка 120 см

Visico FB-085 портретная тарелка 120 см

Visico
Артикул: NVF-9981

Visico FB-085 - портретная тарелка диаметром 120 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной (конструкция с восемью спицами) и имеет байонет Bowens. Комплектуется сотами.

Диаметр - 120 см.

Описание

Visico FB-085 портретная тарелка 120 см

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