Visico FB-085 портретная тарелка 100 см

Артикул: NVF-9980

Visico FB-085 - портретная тарелка диаметром 100 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной (конструкция с восемью спицами) и имеет байонет Bowens. Комплектуется сотами.

Диаметр - 100 см.