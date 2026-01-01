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Profoto OCF Beauty Dish Silver 2' (101221) складная портретная тарелка серебристая

Profoto OCF Beauty Dish Silver 2' (101221) складная портретная тарелка серебристая

Profoto
Артикул: NVF-8014

Profoto OCF Beauty Dish Silver 2' (101221) – складная и более мобильная версия классического рефлектора Profoto Softlight Reflector. Имеет компактный размер и легкий вес. Благодаря тому, что установка производится с помощью переходного кольца speedring, она занимает считаные секунды. Цвет – серебро.

Внимание! OCF Beauty Dish используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.

Описание

Profoto OCF Beauty Dish Silver 2' (101221) складная портретная тарелка серебристая

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